Attenzione

Maxi tamponamento a Sampierdarena, sei mezzi coinvolti: traffico in tilt in zona San Benigno

Lo scontro è avvenuto in lungomare Canepa, in direzione levante, all'altezza del varco portuale

incidente coda guido rossa lungomare canepa

Genova. Mattinata davvero complicata per il traffico cittadino a causa di un grosso incidente avvenuto poco prima delle 8 in Lungomare Canepa, all’altezza dei varco portuale Etiopia. A scontrarsi almeno sei veicoli, rimasti coinvolti mentre viaggiavano in direzione levante.

Sul posto sono intervenuti immediatamente il 118 con diverse ambulanze e l’automedica, oltre alla Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Nonostante l’entità dello scontro, la strada non è stata chiusa: lo scontro è avvenuto nella parte terminale della strada e la polizia locale ha potuto deviare i flussi a margine della careggiata.

Due persone sono state soccorse: una donna di circa 30 anni alla guida di uno scooter è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino. L’altro ferito, l’autista di una delle auto, è stato invece portato in codice verde al Galliera.

