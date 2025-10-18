Centro storico, la guardia di finanza sequestra un milione e mezzo di accessori da fumo e prodotti contraffatti

Genova. Maxi sequestro da parte della guardia di finanza in centro storico nella zona tra piazza Raibetta e Sottoripa.

Un’ intuizione da parte dei finanzieri nell’ambito di un controllo in un negozio di vendita di prodotti di bigiotteria ed articoli per la casa, ha portato al sequestro di una grande quantità di materiale e accessori da fumo (cartine, sigarette e filtri) privi del contrassegno dei dei Monopoli di Stato, con conseguente mancato versamento delle accise.

Una fase del sequestro della merce

Da una ricerca nei locali adiacenti il punto vendita, sono stati, inoltre, trovati anche molti prodotti contraffatti. Complessivamente, sono stati sequestrati circa un milione e mezzo tra prodotti e accessori da fumo che sarebbero serviti per il confezionamento di sigarette, nonché 150 pezzi tra borse, occhiali e mascherine di stoffa con i loghi contraffatti di note case di moda.

La titolare del negozio e il marito sono stati denunciati in concorso per sottrazione all’accertamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e per contraffazione e ricettazione. La merce è stata sequestrata.