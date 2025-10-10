Maxi operazione anti droga della polizia locale: 80 agenti schierati in tutta la città

Genova. Dalle prime ore dell’alba è in corso una vasta operazione antidroga della Polizia Locale di Genova che sta setacciando ampie zone della città.

Impiegati oltre 80 agenti e l’unità cinofila con l’esecuzione di numerose misure cautelari. Secondo le prime operazioni, questa operazione sarebbe stata preparata da mesi per cercare di arginare un fenomeno, quello dello spaccio, davvero dilagante, come testimoniato dai numerosi fatti di cronaca raccontati anche da Genova24.

Nel corso della mattinata, quando l’operazione sarà terminata, la polizia locale emetterà una nota stampa in cui saranno divulgati tutti i numeri e tutte le informazioni relative a questa maxi operazione.