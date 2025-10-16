Genova. Attimi di caos nel primo pomeriggio di giovedì al Matitone, sede di numerosi uffici comunali, per un principio d’incendio scoppiato da un elettrodomestico al sedicesimo piano dell’edificio.
Le fiamme sono partite da un piccolo forno e alcune stanze si sono riempite di fumo. In via precauzionale i dipendenti degli uffici sono stati fatti uscire dai vigili del fuoco in attesa della messa in sicurezza dell’area.
Presenti sul posto anche i carabinieri. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.
