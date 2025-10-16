  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Paura

Principio d’incendio al sedicesimo piano, evacuato il Matitone

Le fiamme sono partite da un piccolo forno e alcune stanze si sono riempite di fumo. In via precauzionale i dipendenti degli uffici sono stati fatti uscire

Generica

Genova. Attimi di caos nel primo pomeriggio di giovedì al Matitone, sede di numerosi uffici comunali, per un principio d’incendio scoppiato da un elettrodomestico al sedicesimo piano dell’edificio.

Le fiamme sono partite da un piccolo forno e alcune stanze si sono riempite di fumo. In via precauzionale i dipendenti degli uffici sono stati fatti uscire dai vigili del fuoco in attesa della messa in sicurezza dell’area.

Presenti sul posto anche i carabinieri. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.