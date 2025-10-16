Genova, Massimiliano Mechetti è il nuovo responsabile tecnico del Genoa Calcio Femminile 1999.
La società rossoblù rende ufficiale la notizia, attraverso un comunicato stampa.
“Il Genoa Calcio Femminile 1999 è lieto di comunicare il ritorno di Massimiliano Mechetti all’interno della società, della quale è uno dei fondatori, che assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico.
Mechetti, dopo diverse esperienze nel calcio dilettantistico ligure, torna al suo primo amore: il calcio femminile.
Un ritorno che unisce competenza, passione identità, valori che da sempre rappresentano il DNA del Genoa Calcio Femminile 1999”.
“Per me è un ritorno a casa – dichiara Mechetti – visibilmente emozionato – Qui ritrovo l’entusiasmo autentico di un calcio vero, fatto di crescita, valori, passione e senso di appartenenza”.
“La società accoglie con grande entusiasmo il suo ritorno e lo ringrazia per avere scelto di rimettere le proprie competenze, esperienza e professionalità al servizio del progetto rossoblù, che da oltre vent’anni sostiene la crescita del movimento femminile a Genova ed in Liguria.
Questo ritorno rappresenta un passo importante nel percorso di consolidamento tecnico ed organizzativo della società, che vuole distinguersi per serietà, impegno, crescita e radicamento sul territorio”.
Di seguito lo staff del Genoa CFG 1999:
Presidente: Raffaele Macrì
Direttore sportivo: Sergio Giunta
Direttore tecnico: Massimiliano Mechetti
Responsabile dirigenti: Carlo Mennone
Le squadre:
Under 12: mister Roberto De Lucia
Dirigente di leva: Alessandro Fiocco
Under 15: mister Virginia Giunta, collaboratore tecnico Matilda Zanardi
Dirigente di leva: Gianluca Ambrosoli
Preparatore dei portieri: Massimo Segalieri
Terapista: Aldo Catanzaro
Responsabile comunicazione: Giancarlo Morgavi
Responsabile Marketing: Alessandra Bisogno
Stagione 2025/26: 35 ragazze tesserate per il settore giovanile
Campo di allenamento e per le partite casalinghe: Bavari (campo sportivo Taviani)
Sede ritiro estivo: Cerreto Alpi – Comune di Ventasso (Reggio Emilia)
Il presidente Raffaele Macrì, Massimiliano Mechetti e il direttore sportivo Sergio Giunta
Massimiliano Mechetti
