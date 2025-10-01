Tentò di uccidere a colpi di roncola i genitori della ex fidanzata: Andrea Bandini condannato a 9 anni

Genova. E’ stato condannato in abbreviato a 9 anni di reclusione Andrea Bandini, il giovane di 25 anni che il 9 giugno dell’anno scorso aveva aggredito a colpi di roncola i genitori della ex fidanzata che lo aveva lasciato, dopo averne ucciso il cane.

La giudice Camilla Repetto ha accolto lo sconto di pena per la seminfermità e per questo ha disposto che dopo la condanna il giovane sia collocato in una Rems per due anni come ‘misura di sicurezza‘.

Il giovane, per il quale la procura aveva chiesto una condanna a 13 anni, è difeso da Sara Cervetto, mentre Massimo Boggio assiste i genitori della fidanzata, a sua volta assistita dall’avvocato Gianluca Sacco.

Le vittime Angelo Imporzani, 62 anni, e Karin Dupres, di 65 erano stati massacrati nella loro abitazione di frazione Celesia, a San Colombano Certenoli. Erano sopravvissuti ma avevano dovuto subire numerosi interventi chirurgici di cui portano ancora i segni.

Bandini, in base alla consulenza medico-legale affidata dalla procura a Gabriele Rocca ma sui cui hanno concordato anche i consulenti delle parti, era seminfermo di mente al momento del fatto. Non aveva accettato la decisione della ragazza che lo aveva lasciato e aveva iniziato a frequentare un’altra persona: aveva cominciato a perseguitarla con messaggi e chiamate, arrivando a minacciare direttamente gli affetti della ragazza, il cagnolino a cui lei era molto affezionata e anche i genitori.

Poi la decisione di passare all’azione, nascondendosi in una casa abbandonata prima di colpire. Infine la fuga nei boschi dove aveva camminato per tutta una notte e e tutta la giornata successiva

A consentire ai carabinieri di individuarlo era stata una segnalazione da un bar di Santo Stefano D’Aveto, dove in molti lo conoscevano perché ci andava da piccolo con il padre. Ai conoscenti del bar, che lo avevano rifocillato non sapendo cosa fosse accaduto, aveva detto che voleva andare in un rifugio che si trova a un paio d’ore di cammino da Santo Stefano. Lì l’irruzione dei militari dell’Arma che avevano circondato il rifugio e lo avevano arrestato.