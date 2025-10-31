Creuse, parchi pubblici, scuole e altro: approvati altri 15 interventi in quattro municipi

Genova. Approvati dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante, i progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi indicati dai municipi Centro Est, Bassa Val Bisagno, Media Val Bisagno e Medio Levante. A ciascun municipio sono stati assegnati 285mila euro.

“Con i 15 interventi approvati con la giunta odierna, che seguono i 19 già deliberati nelle scorse settimane si concretizza sempre di più il progetto di una manutenzione diffusa sui municipi che risponda alle esigenze che il territorio stesso ha espresso – dice l’assessore ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni Massimo Ferrante -. Sono interventi mirati, in creuse, edifici pubblici, parchi, marciapiedi, scuole: tutte opere che sono finalizzate a semplificare la quotidianità di cittadine e cittadini e che, come amministrazione, abbiamo deciso di finanziare. Piccoli progetti all’apparenza, ma di fondamentale importanza per chi vive la città”.

Oggi intanto è arrivato il via libera in commissione all’adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici che include tra l’altro l’anticipo al 2025 e 2026 di tutte le risorse per le manutenzioni straordinarie nei municipi, in origine spalmate fino al 2027. “La direzione Servizi finanziari ha segnalato di accelerare l’approvazione della delibera perché altrimenti non si possono accendere i mutui“, hanno spiegato in commissione l’assessore Massimo Ferrante e il vicesindaco Alessandro Terrile.

Di seguito l’elenco dei progetti degli interventi approvati, indicati per Municipio vede i seguenti lavori.

Municipio Centro Est:

percorso ginnico Alto del Peralto (manutenzione straordinaria del lotto I – 52.890 euro);

via Crosa di Vergagni (manutenzione straordinaria area pedonale in Belvedere Montaldo – via Crosa di Vergani – 77.400 euro);

via Boine (manutenzione straordinaria copertura nido di infanzia Camelot – 121.260 euro);

salita delle Battistine (manutenzione straordinaria porzione copertura via d’esodo della scuola Giano Grillo – 33.450 euro).

Municipio Bassa Val Bisagno:

via delle Rocche/via Fratelli Cervi (manutenzione straordinaria del sentiero pedonale che collega via delle Rocche con via Fratelli Cervi – lotto I – 58mila euro)

via Berghini/ forte Santa Tecla (manutenzione straordinaria della creuza che collega via Berghini con forte Santa Tecla – lotto I – 68mila euro);

via Galeazzo (manutenzione straordinaria infissi esterni scuola XII Ottobre – 48.200 euro);

via Galeazzo (manutenzione straordinaria terrazzo di copertura locale refettorio scuola XII Ottobre – 25.500 euro);

via Fratelli Cervi (manutenzione straordinaria contro-soffittatura aule primo piano e porzione di copertura scuola Borsi – 32mila euro);

piazza Manzoni (manutenzione straordinaria di piazza Manzoni mediante rifacimento cordolature aiuole, sostituzione panchine e ripristino pavimentazione nei tratti danneggiati dalle radici affioranti – 33mila euro);

via Costa dei Ratti (manutenzione straordinaria area ludica di via Costa dei Ratti posta sulla copertura della scuola Ball – 20.300 euro)

Municipio Media Val Bisagno

via Struppa (riqualificazione degli 800 mq dell’area parcheggio ex distributore ENI – 122mila euro);

salita Ruinà (manutenzione straordinaria percorso pedonale storico salita Ruinà – 50mila euro);

via Buscaglia (manutenzione straordinaria copertura a falde e lastrico solare via Buscaglia – lotto I – 68mila euro);

via Montenero (manutenzione straordinaria scalinata pubblica via Montenero – 45mila euro).

Municipio Medio Levante

piazza Palermo e corso Italia (manutenzione straordinaria aree gioco giardini pubblici di piazza Palermo e giardini Vitali di corso Italia – 70mila euro);

piazza Palermo 11 (manutenzione straordinaria plesso scolastico – 90mila euro);

via Odero/via Baroni/via Lagustena (manutenzione straordinaria tratti di strade e marciapiedi pubblici tra via Odero, via Baroni e via Lagustena – 125mila euro).