Manutenzione straordinaria per un viadotto della A7: fine settimana con chiusure e riduzioni di carreggiata

Genova. Scatta questo fine settimana un piano di lavori straordinari e intensivi sull’autostrada A7 Serravalle-Genova, con l’obiettivo di concludere la manutenzione del Viadotto Geminiani, minimizzando i disagi per gli automobilisti.

La direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha annunciato l’avvio delle attività, aggiuntive rispetto al piano cantieri concordato con il Ministero dei Trasporti e la Regione Liguria, che interesseranno il viadotto situato al km 127, nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto, in direzione Serravalle/Milano.

I lavori, che prevedono la realizzazione ex-novo di una parte di soletta dell’impalcato e il successivo rifacimento della pavimentazione, seguiranno un cronoprogramma serrato a partire da venerdì 24 ottobre, con l’obiettivo di ripristinare la piena fruibilità della carreggiata entro la domenica.

Le tre fasi dell’intervento, articolate in un cronoprogramma compresso, si svolgeranno come segue: i lavori inizieranno alle ore 20:00 di venerdì 24 ottobre con una prima riduzione a una corsia nel tratto di A7 compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova Sestri Levante e Genova Bolzaneto, in direzione Serravalle/Milano, della durata di un’ora. Successivamente, dalle ore 21:00 di venerdì 24 ottobre fino alle ore 11:00 di sabato 25 ottobre, sarà attuata la chiusura totale del tratto in direzione Serravalle/Milano, necessaria per eseguire le attività che per specifiche ragioni tecniche richiedono l’assenza completa di traffico. Infine, dalle ore 11:00 di sabato 25 ottobre, il tratto tornerà transitabile su una corsia fino alla riapertura completa della carreggiata, prevista per le ore 6:00 di domenica 26 ottobre. In quest’ultima fase, è prevista anche una chiusura notturna del tratto allacciamento A12-Genova Bolzaneto, verso Serravalle/Milano, dalle 22:00 di sabato 25 alle 6:00 di domenica 26 ottobre.