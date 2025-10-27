Lucernaio a rischio, al via i lavori di messa in sicurezza in galleria De Barbieri

Genova. Restyling in vista per il lucernaio in vetrocemento che copre la galleria De Barbieri, il tratto viario che collega via Roma alla Galleria Mazzini.
Durante l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della Galleria, i tecnici si sono accorti del pessimo stato in cui versa il manufatto e hanno redatto una relazione finalizzata a individuare i lavori necessario a metterlo in sicurezza.
Complice una rimanenza dei fondi stanziati per Galleria Mazzini – 1,6 milioni di euro – il Comune ha dunque approvato uno stanziamento di poco meno di 22.000 euro, iva esclusa, per affidare a una ditta specializzata il compito di intervenire. La Soprintendenza ha dato il via libera: i lavori dovrebbero durare circa due mesi.