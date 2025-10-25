Lite tra minori in comunità, quindicenne accoltellato a un orecchio

Genova. Un ragazzo 16 anni è accusato di lesioni aggravate dopo avere accoltellato il compagno di stanza di 15 anni durante una lite nella comunità per minori stranieri non accompagnati che li ospita.

La comunità si trova Salita Nuova di Nostra Signora del Monte a San Fruttuoso. Stando a quanto ricostruito, venerdì sera tra i due ragazzi sarebbe scoppiata una lite e il più grande ha colpito il più piccolo con un coltello ferendolo a un orecchio e a una spalla.

Il quindicenne è stato soccorso e portato all’ospedale San Martino in codice giallo, il più grande è stato invece trasferito in un’altra comunità. Sul posto è intervenuta la polizia.