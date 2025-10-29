  • News24
L'analisi

La Liguria è tra le cinque regioni più performanti nella gestione delle emergenze sanitarie

La nostra regione spicca in particolare per la gestione della rete ictus, in cui raggiunge “un livello di performance elevato”. I dati del nuovo rapporto di Agenas

ambulanza notte, croce bianca genovese

Genova, La Liguria è in testa alla classifica delle regioni più performanti nella gestione delle emergenze e nell’organizzazione delle cosiddette “reti cliniche tempo-dipendenti”, ovvero le organizzazioni sanitarie che devono intervenire in tempi rapidi per patologie come infarto, ictus, traumi, emergenza-urgenza, situazioni in cui il fattore tempo è cruciale e decisivo.

La Quarta Indagine Nazionale sullo stato e la performance delle Reti Tempo-Dipendenti è firmata dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) e riguarda dati relativi al 2023 sulle modalità di organizzazione, volumi, indicatori di esito, in tutte le regioni italiane. L’agenzia ha rilevato un miglioramento generale a livello nazionale, con forti differenze tra regioni del Nord-Centro e regioni del Sud.

L’analisi è stata stilata sulla base dei flussi informativi del Ministero della Salute, dei dati forniti dalle stesse Regioni e tramite questionari strutturati inviati alle Regioni e aziende sanitarie per descrivere il funzionamento delle reti: coordinamento, percorsi, protocolli, collegamenti 118–ospedali, monitoraggi

La Liguria è citata nel rapporto tra le regioni guida per la governance complessiva delle reti tempo-dipendenti insieme a Toscana, Veneto, Campania e Marche, e spicca in particolare per la gestione della rete ictus, in cui raggiunge “un livello di performance elevato”.

Agenas segnala un “buon modello organizzativo” e promuove il coordinamento regionale e sistemi di monitoraggio attivi, e assegna alla nostra regione il punteggio massimo nell’indice organizzativo (RTD) per la rete emergenza-urgenza.

