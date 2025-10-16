Liguria Active Day, a Recco il primo evento di piazza dedicato a sport e benessere

Genova. La Regione Liguria lancia il suo primo evento in piazza dedicato alla promozione dello sport e del benessere. Il nuovo format debutterà sabato 25 ottobre a Recco, sul lungomare Bettolo, con il Liguria Active Day, organizzato insieme a Gazzetta Active con la collaborazione del Comune di Recco.

L’iniziativa, tra le novità introdotte nell’ambito di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport“, trasformerà il lungomare in una palestra a cielo aperto, con un pomeriggio di lezioni gratuite e attività per tutte le età e i livelli: dai principianti agli sportivi più esperti.

“Il Liguria Active Day rappresenta una delle novità sportive più significative introdotte dalla nostra amministrazione nel 2025 – sottolinea l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro –. Siamo orgogliosi di dar vita a un evento che valorizza il ruolo sociale e aggregativo dello sport e promuove stili di vita sani e attivi, rendendo tutti protagonisti: cittadini, associazioni e comunità locali. Questa prima edizione è una vera e propria edizione zero: un progetto destinato a crescere e a diventare un appuntamento stabile sul territorio, grazie anche alla collaborazione con Gazzetta Active e con il Comune di Recco. L’obiettivo è farne, anno dopo anno, un evento sempre più grande e partecipato”.

La giornata inizia alle 14:00 con il Fitsurf insieme a Dario Nuzzi, seguito alle 15:00 da una sessione di yoga con Caterina Patimo (The Exit Strategy). Alle 16:00 sarà protagonista il campione olimpico Clemente Russo, che guiderà una lezione di functional training, mentre alle 17:00 la capitana plurimedagliata della Nazionale di ginnastica ritmica Alessia Maurelli condurrà un incontro dedicato alla flexibility. Nel pomeriggio saranno inoltre proposte attività di Surf Training con Blackwave, a cura di Andrea Lamorte e Jacopo Costa. La giornata si concluderà con un talk sul benessere e l’allenamento, con la partecipazione di Clemente Russo e Alessia Maurelli.

“Il Liguria Active Day rappresenta un riconoscimento della profonda vocazione sportiva della nostra città – dichiara il sindaco di Recco Carlo Gandolfo –. Il lungomare Bettolo si trasformerà in un centro di energia e benessere, una palestra all’aperto dove cittadini e visitatori di ogni età potranno scoprire il piacere di uno stile di vita sano e attivo. A Recco lo sport è parte integrante della sua identità. Vantiamo vere eccellenze, a cominciare dalla Pro Recco Waterpolo, e una grande qualità e cultura dell’attività sportiva. Guarderemo sempre ai valori dello sport, in uno scenario ideale adatto a tanti giovani, e continueremo a lavorare per garantire e mettere a disposizione strutture sempre più all’avanguardia per consentire loro di cimentarsi nelle varie discipline. Ringrazio l’assessore Simona Ferro, Regione Liguria e la Gazzetta Active per averci coinvolto in questo format così prestigioso”.

Grazie alla collaborazione con Gazzetta Active, l’iniziativa sarà accompagnata da una copertura editoriale e social dedicata, con contenuti, reel e storytelling online che racconteranno la giornata e i suoi protagonisti. “Con Liguria Active Day portiamo lo sport vicino alle persone, rendendolo davvero accessibile a tutti – conclude Gianluca Varano, directory digital development di La Gazzetta dello Sport –. Un evento gratuito, inclusivo e aperto a ogni età e livello di preparazione. Una giornata che celebra la varietà delle discipline e la cura del corpo, ma che vuole anche essere un invito a prendersi cura del nostro territorio, perché benessere e ambiente camminano insieme”.

La partecipazione è gratuita, su prenotazione. Tutte le informazioni e il programma aggiornato sono disponibili sul sito dedicato.