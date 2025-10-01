“Blocchiamo tutto”: occupato anche il liceo Calvino a supporto della Flotilla e della popolazione di Gaza

Genova. Anche gli studenti del liceo Calvino di via Borzoli occupano la loro scuola a supporto della missione dell Global Sumud Flotilla che proprio oggi potrebbe essere intercettata dalla marina israeliana e della popolazione di Gaza.

“La missione della Sumud ha dimostrato che solo grazie al ruolo attivo di studenti, lavoratori e cittadini comuni che si può sopperire alle lacune delle nostre classi dirigenti – spiegano gli studenti in un comunicato – A questo proposito avevamo già presentato una mozione con tanto di raccolta firme di studenti e professori in tutte le scuole d’Italia col fine di far esporre pubblicamente le istituzioni contro il sionismo e a sostegno della flottiglia. Davanti alle ennesime provocazioni dirette alla più grande missione umanitaria mai organizzata con imbarcazioni civili, in quanto studenti e studentesse siamo determinati a tenere fede alla promessa che assieme ai lavoratori abbiamo fatto: “Se avessero bloccato la Sumud, avremmo bloccato tutto“.”

“Come studenti e professori siamo scesi in piazza in occasione dello sciopero generale nazionale del 22 settembre – aggiungono – che ha visto una partecipazione che in questo paese non si vedeva da decenni e ha espresso in modo netto la volontà degli studenti: rompere ogni complicità con lo stato genocida di Israele. Sappiamo di essere dalla parte giusta della storia”.

Gli studenti spiegano che questa mattina hanno convocato “un’assemblea straordinaria studentesca, dalla quale è sorta la decisione di occupare la nostra scuola per continuare quella che è la mobilitazione generale a sostegno della Global Sumud Flottilla e del popolo palestinese”.

“L’occupazione del Calvino é un altro miglio percorso dall’equipaggio di terra, che con la continua mobilitazione sostiene la navigazione della global sumud flotilla verso Gaza per rompere il blocco navale di Israele. Dopo il Rossellini, il Cavour e il Klee, il Calvino risponde al grido di “occupiamole tutte”, per far sì che le scuole siano un baluardo nella solidarietà alla palestina affianco ai portuali e ai lavoratori che hanno paralizzato l’Italia il 22 settembre”.

Gli studenti chiedono che “le scuole e i presidi si esprimano pubblicamente contro al genocidio perpetuato da Israele e a sostegno della Global Sumud Flotilla e che si interrompano tutti gli accordi tra lo stato Italiano e stato di Israele”