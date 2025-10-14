Anche il Colombo si unisce alla lista dei licei occupati: l’autunno di protesta degli studenti

Genova. Anche il liceo Colombo si unisce alla lista, già lunga, dei licei genovesi occupati. Martedì ragazzi del liceo linguistico e classico di via Bellucci hanno srotolato uno striscione lungo la facciata, annunciando appunto l’occupazione.

I licei occupati a Genova

Si tratta soltanto dell’ultimo degli istituti occupati da inizio anno scolastico per manifestare solidarietà alla popolazione palestinese e protestare contro la guerra. Prima è toccato al liceo scientifico Fermi di Sampierdarena, occupato il 13 ottobre, e prima ancora la succursale del Klee Barabino, il liceo Calvino di via Borzoli, l’istituto Vittorio Emanuele Ruffini e il liceo Gobetti, il Nautico San Giorgio, la palestra del Lanfranconi e l’Odero, dove l’occupazione è durata un solo giorno.

Gli studenti, come detto, protestano contro la guerra e il governo Meloni sostenendo gli attivisti che proprio da Genova hanno lanciato l’iniziativa della Global Sumud Flotilla. A questa protesta, però, si aggiungono le vertenze prettamente scolastiche relative agli investimenti, i tirocini e le condizioni delle strutture. L’occupazione del Nautico San Giorgio, in particolare, ha suscitato polemiche per la netta presa di posizione del preside Paolo Fasce, che al comunicato degli studenti ha replicato seccamente con una comunicazione al corpo docente, alle famiglie e agli stessi studenti, criticato l’occupazione come forma di protesta.

Nautico occupato, Fasce striglia gli studenti e la Cgil insorge

“Nella mia esperienza le occupazioni sono organizzate dai figli della Genova bene in cerca di visibilità politica, coadiuvati dai Lucignolo che non hanno nulla da perdere – scrive Fasce – come ci ha insegnato Pasolini, invece, le tante persone che hanno scelto la nostra scuola per dare una svolta alla propria vita, da perdere hanno molto e pertanto mi permetto di indicare soluzioni molto più costruttive per difendere la pace: il volontariato”.

A Fasce ha replicato la Cgil, che si è detta “sconcertata” dalle dichiarazioni del dirigente scolastico: “È piuttosto singolare che il dirigente Fasce, in base a non meglio definite chat che sarebbero circolate tra gli studenti verosimilmente senza alcun reale e concreto avvio di occupazione, si lanci in invettive e proclami. L’argomentare del dirigente è improntato a una visione autoritaria e paternalistica che non tiene conto del sentimento comune rispetto a quanto avviene nei conflitti di guerra in atto, del genocidio perpetrato nei confronti del popolo palestinese, delle manifestazioni di queste settimane, valutando gli scenari internazionali come qualcosa di ineluttabile e che non riguarderebbe il contesto scolastico e la sensibilità studentesca”.

“La Flc Cgil di Genova e della Liguria considerano la circolare inopportuna e tesa a delegittimare ogni processo di coscienza politica del disagio giovanile, riducendo le occupazioni a causa potenziale di puro vandalismo e delineando un quadro di intervento in chiave esclusivamente repressiva – prosegue la nota – Se l’intento del dirigente era quello di restituire autorevolezza alla scuola, la Flc Cgil Genova e Liguria indicano altre strade: investimenti in istruzione per recuperarne la missione costituzionale e sconfiggere le disuguaglianze sociali, spesso causa del disagio giovanile in una società sempre più classista e fortemente competitiva. Nel complesso ciò che emerge è una visione di parte molto strumentale, che peraltro mal si addice ad un dirigente di scuola pubblica, che viceversa dovrebbe fare tesoro dei valori educativi e costituzionali”.