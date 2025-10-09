A Palazzo Ducale torna Librokilo: migliaia di libri in vendita a peso

Genova. Dopo il Book Pride, Palazzo Ducale torna a ospitare un evento per gli appassionati bibliofili: sabato 11 e domenica 12 ottobre le sale del Munizioniere saranno occupate da Librokilo, l’evento che aiuta a salvare quintali di libri destinati al macero consentendo di pagare un chilogrammo 10 euro.

L’appuntamento è sia per sabato sia per domenica al Ducale dalle 10 alle 19, due giornate in cui sarà possibile acquistare tantissimi libri esposti sugli stand pagandoli a peso, scegliendo tra titoli di saggistica, narrativa, letteratura per bambini, arte e fotografia. La maggior parte dei volumi sono usati ma in ottimo stato, altri ancora sono nuovi, altri datati ma comunque possibili “chicche” per gli amanti della lettura.

L’ingresso all’evento è libero, ma l’iscrizione è obbligatoria al link su eventbrite.it. Durante Librokilo sarà possibile inoltre portare i propri libri, così da contribuire a un virtuoso riciclo e ricevere in cambio un buono da utilizzare subito.

Librokilo richiama il format già utilizzato per gli abiti, e nasce con l’obiettivo di rendere più sostenibile il mercato editoriale offrendo un’alternativa allo spreco di carta e all’esubero di trasporti. L’Associazione Italiana Editori (AIE) stima che solo in Italia nel 2023 siano state pubblicate quasi 70 mila novità, ovvero circa 200 libri al giorno, e la maggior parte di questi libri finirà entro pochi mesi al macero per motivi che esulano dal loro valore culturale.