Stanotte

Lenzuolo steso a fuoco a causa di un mozzicone di sigaretta: l’intervento dei pompieri nella notte

E' successo ieri sera in via Toti. A dare l'allarme un milite della Croce verde di San Gottardo che ha visto il fumo

incendio via Toti

Genova. Intervento dei vigili del fuoco ma anche di carabinieri e ambulanze ieri sera in via Toti a Marassi per un incendio. E’ successo intorno alle 22.30 in via Toti 5.

A dare l’allarme un milite della Croce verde di San Gottardo che mentre aspettava la squadra per dare il cambio ha notato fuori dal palazzo un lenzuolo a fuoco.

Il milite ha prontamente chiamato il 112 e ha fatto temporaneamente evacuare il palazzo. Poi i vigili del fuoco hanno fatto rientrare gli abitanti dopo aver spento le fiamme con l’ausilio dell’autoscala perché l’appartamento dove era steso il lenzuolo era chiuso e i proprietari non raggiungibili.

L’incendio in base ai primi accertamenti sarebbe stato causato da un mozzicone di sigaretta lanciato probabilmente dell’alto. Sul posto anche un’ambulanza della Nuova San Fruttuoso. Nessun ferito o intossicato.

