Le scialuppe della nave scuola “Amerigo Vespucci” in refitting al cantiere Mussini di Portofino

Portofino. Il cantiere Mussini Giorgio è stato scelto per eseguire un intervento di refitting su tre scialuppe della “Amerigo Vespucci”, la nave scuola della Marina Militare Italiana, considerata una delle più belle imbarcazioni del mondo.

Le tre unità, giunte nei giorni scorsi nel cantiere di Rapallo provenienti dall’Arsenale di La Spezia, saranno sottoposte a un lavoro approfondito di ripristino degli scafi esterni, con carteggiatura completa e successiva riverniciatura. L’intervento rientra nel più ampio programma di manutenzione e rinnovamento in corso sulla nave Vespucci, attualmente ferma a La Spezia prima di riprendere il suo tour internazionale il prossimo anno.

“Per noi è un motivo di grande orgoglio”, dice Emanuela Bertullo, Business Development Manager di Mussinii. “Vedere arrivare in cantiere le tre scialuppe della Vespucci è stato un momento emozionante. Ci sentiamo onorati di contribuire, anche nel nostro piccolo, alla manutenzione di un’icona mondiale della marineria e speriamo che questa collaborazione possa consolidarsi anche in futuro.”

Il coinvolgimento del cantiere Mussini in questo progetto conferma ancora una volta la reputazione dell’azienda come realtà di eccellenza nel panorama nautico, capace di unire tradizione artigianale e competenza tecnica a servizio non solo di armatori privati, ma anche di progetti dal forte valore simbolico e istituzionale.