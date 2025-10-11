Lavori pubblici, ok al restauro di palazzo Rosso e di tre aree di edifici pubblici a ponente

Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro e risanamento conservativo di una porzione di Palazzo Rosso.

L’intervento riguarda il terrazzo di copertura dell’ala delle dipendenze del palazzo dei Rolli, che, insieme all’adiacente copertura del “Palazzetto Rosso”, è stato ricostruito a seguito dei bombardamenti del secondo conflitto mondiale e poi integrato nel progetto Albiniano di musealizzazione dell’edificio.

“Da tempo – spiega l’assessore Ferrante – la pavimentazione del lastrico solare del terrazzo è causa di infiltrazioni nei piani sottostanti ed è stata oggetto di limitati interventi di riparazione, non risolutivi, rendendo quindi necessario un intervento di restauro dell’intero terrazzo. La progettazione che abbiamo approvato è relativa alla sola porzione di copertura dell’ala delle dipendenze di Palazzo Rosso, posta al di sopra di locali gravemente danneggiati dalle infiltrazioni provenienti dalla copertura e dell’archivolto sopra vico Brignole: in futuro compatibilmente alle risorse disponibili, cercheremo di restaurare anche la porzione di terrazzo posta sopra le Dipendenze”. Il valore economico dell’intervento, inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici, è di 500mila euro.

Approvato inoltre il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi, concordati con il municipio Ponente, per la manutenzione straordinaria sul territorio cittadino, da 285.000 euro. “Come avevamo già annunciato – dichiara l’assessore Ferrante – con le risorse che abbiamo stanziato, il Municipio Ponente effettuerà tre interventi, uno per ciascuna delegazione di Pra’, Pegli e Voltri, con la comune finalità di realizzare un miglioramento della sicurezza, della fruibilità e del decoro urbano, con particolare attenzione alle esigenze dei bambini e dei ragazzi”.

Gli interventi, decisi dalla giunta municipale, riguardano: in via Poerio a Voltri, la manutenzione straordinaria area giochi giardini Piccardo (117.500 euro); nella scuola primaria Montanella a Pra’, la manutenzione straordinaria dell’impermeabilizzazione della copertura della palestra dell’edificio scolastico e della pavimentazione di tipo sportivo (127.500 euro); in via Martiri della Libertà / via Pavia a Pegli, la manutenzione straordinaria della pavimentazione del percorso pedonale di via Pavia (40.000 euro).