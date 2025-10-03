Lavori pubblici, a Recco largo dei Mille cambia volto

Recco. Prosegue il percorso di riqualificazione urbana a Recco. Dopo la conclusione, lo scorso aprile, dei lavori sulla passeggiata a mare, l’amministrazione comunale ha approvato il progetto per il rifacimento dell’area di Largo dei Mille, con un investimento di 150mila euro per il primo lotto.

“Con questo intervento diamo continuità al restyling della città. Dopo la passeggiata a mare, il nuovo obiettivo è proseguire nel miglioramento della qualità e della sicurezza degli spazi pubblici, rendendoli più accoglienti e funzionali. Il nuovo un progetto unisce decoro urbano, accessibilità e sostenibilità, restituendo ai cittadini un centro più vivibile e armonico” dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli.

Il progetto del primo lotto, già approvato in giunta, prevede il rifacimento delle pavimentazioni con materiali resistenti, già impiegati per la passeggiata a mare, e armonizzati al contesto paesaggistico (arenaria, porfido e pietre naturali), in sostituzione dei vecchi masselli in klinker, ormai usurati e scivolosi, rendendo più sicuro il percorso. Inoltre saranno sistemati nuovi arredi, con valorizzazione degli elementi esistenti, inserimento di nuove essenze e riordino di fioriere, aiuole e spazi predisposti al verde. Il percorso pedonale, inoltre, sarà migliorato, e reso accessibile alle persone con disabilità. Saranno installate inoltre panchine, dissuasori e cestini.

L’area interessata è quella davanti a Largo dei Mille, in prossimità del torrente Recco. Il secondo lotto, invece, proseguirà con la pavimentazione dei marciapiedi di via Biagio Assereto, completando così il restyling dell’intera zona.