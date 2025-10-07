L’assessore Ripamonti incontra il presidente dell’associazione ligure del Cile

Genova. L’assessore regionale a Immigrazione ed Emigrazione Paolo Ripamonti ha incontrato oggi in sede di Consiglio regionale, il presidente dell’Associazione ligure del Cile, Claudio Massone Stagno, insignito dal ​presidente della Repubblica dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. All’incontro era presente anche la sindaca ​di Pieve Ligure, Paola Negro.

L’appuntamento rientra nel calendario di incontri che l’assessore Ripamonti sta portando avanti con le associazioni, con l’obiettivo di valorizzare la presenza e l’attività delle comunità liguri all’estero.

“I rapporti con i Liguri nel mondo, di prima, seconda e terza generazione – ha dichiarato l’assessore Ripamonti – rappresentano un patrimonio storico e culturale straordinario, che intendiamo consolidare sempre di più. In particolare il Sudamerica è una terra fortemente legata alla Liguria, non solo dal punto di vista generazionale, ma anche artistico. È stato un vero piacere conoscere il presidente Massone Stagno, di chiare origini pievesi, la cui attività testimonia il valore di relazioni che restano vive e produttive. Inoltre, questa attività consente a tanti cittadini del mondo di riscoprire e mantenere vive le proprie radici”.