L’assessora Beghin all’inaugurazione degli stati generali del turismo Lgbtq+ a Milano

Genova. L’assessora al Turismo Tiziana Beghin ha preso parte, ieri mattina, alla giornata inaugurale degli Stati generali del turismo Lgbtq+, organizzati da ELTA – European Lgbtq+ Tourism Association.

Una mattinata di panel intorno al tema “Europe’s Summit for LGBTQ+ Tourism: Inclusion Between East and West”, ai quali hanno partecipato relatori e relatrici internazionali, affrontando le sfide e le opportunità per le città europee che vogliono diventare destinazioni inclusive.

Molte le tematiche toccate, come la sostenibilità sociale della destinazione turistica stessa.

“È stata un’esperienza molto formativa e interessante – dice l’assessora Beghin – perché è stata un’occasione per riflettere a tutto tondo sul tema dell’inclusività. L’inclusività, infatti, significa migliorare l’accoglienza e l’ospitalità per tutti e tutte, senza distinzioni. Genova è una città che punta a essere sempre di più una destinazione inclusiva, non solo per la comunità Lgbtq+, ma tutti quelli che vorranno sceglierla come meta per le loro vacanze. Su questo dobbiamo lavorare, per rendere una città per tutte e tutti”.