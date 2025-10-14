  • News24
La nave Aurelio Visalli della Guardia Costiera visitabile in occasione della Genoa Shipping Week

Fino a sabato 18 ottobre, il pubblico potrà visitare la nave, tra le più avanzate della Guardia Costiera, appartenente alla classe “Angeli del mare

Genova. In occasione della Genova Shipping Week 2025, la Nave “Aurelio VISALLI” è approdata nel porto di Genova, dove ormeggia in testata del Molo Vecchio di fronte ai Magazzini del Cotone (Porto Antico di Genova).

Fino a sabato 18 ottobre, il pubblico potrà visitare la Nave, tra le più avanzate della Guardia Costiera, appartenente alla classe “Angeli del mare”, simbolo di eccellenza tecnologica dedicata al servizio di ricerca e soccorso in mare (SAR). Il suo motto è Animo animo vitam mari dedit.

Le visite sono aperte al pubblico tutti i giorni negli orari 9-12 e 15-18. È consigliata la prenotazione su: info@gsweek.it .

