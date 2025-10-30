Italrugby, Lorenzo Pani: “Contento di essere tornato in gruppo”

Verona. Ultimo giorno di allenamento con il gruppo al completo per la Nazionale Italiana Maschile che prosegue la marcia di avvicinamento verso le Quilter Nations Series. Primo avversario dell’Italia sarà l’Australia con la squadra guidata da Gonzalo Quesada che scenderà in campo l’8 novembre al Bluenergy Stadium di Udine alle 18.40 per affrontare i Wallabies. Le partite degli Azzurri saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e Rai.

Riunione di squadra alle 9 con lo staff tecnico azzurro che ha condiviso con la squadra le linee guida del lavoro prima di spostarsi al Payanini Center per una seduta di allenamento collettiva che ha impegnato tutta la rosa per poco più di due ore lavorando su vari aspetti del gioco puntando a sfruttare al meglio la presenza di tutti i giocatori prima della partenza – in programma questo pomeriggio verso i propri club di appartenenza – degli atleti che giocano all’estero.

Il raduno di Verona, oltre alla presenza di tre atleti esordienti, ha visto il ritorno nella lista convocati di Lorenzo Pani. Trequarti in forza alle Zebre, 23 anni compiuti lo scorso luglio, mancava nel gruppo azzurro da circa un anno e mezzo. L’ultima delle sue otto presenze – condite da tre mete – collezionate con la maglia dell’Italia risale al 16 marzo 2024, data in cui l’Italrugby ha battuto 24-21 il Galles al Principality Stadium con la meta di Lorenzo Pani giudicata come la miglior marcatura dell’edizione 2024 del Guinness Sei Nazioni.

“E’ stato un periodo duro. Ho avuto molto tempo per pensare – ha dichiarato Lorenzo Pani nell’incontro stampa odierno – e non nascondo che ho attraversato momenti in cui il morale non era alto. Non mi sono comunque mai arreso e ho cercato sempre di trovare nuovi stimoli per tornare il prima possibile. Sono cresciuto fisicamente, era uno degli obiettivi che mi ero dato”.

“La chiamata in Nazionale è stata quasi una sorpresa. Sono davvero contento di far parte di questo gruppo e della fiducia che nutre lo staff nei miei confronti: anche la minima possibilità di vestire la maglia Azzurra… è una sensazione fantastica. Speravo di tornare il prima possibile. Ho giocato “benino” le prime partite con le Zebre, avrei potuto fare meglio nelle ultime uscite. Ora sono qui in raduno a Verona e, come tutti i miei compagni, siamo focalizzati sull’esordio nelle Quilter Nations Series”.

“Oggi abbiamo fatto un allenamento molto più intenso, concentrandoci già sulla partita con l’Australia perché comunque era l’ultima seduta tutti insieme, prima che i giocatori che giocano all’estero tornino ai propri club” ha concluso Lorenzo Pani

Questo il calendario delle partite dell’Italia nelle Quilter Nations Series:

Italia v Australia – 08.11.25 – Bluenergy Stadium – Ore 18.40

Italia v Sudafrica – 15.11.25 – Allianz Stadium – ore 13.40

Italia v Cile – 22.11.25 – Stadio L. Ferraris – ore 21.10