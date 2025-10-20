Invecchiamento attivo, domani a Palazzo Tursi il convegno di Fipac Confesercenti

Genova. Secondo gli ultimi dati Istat riferiti al 2024 il 24,3% della popolazione ligure, pari a oltre 435mila individui su circa 1,5 milioni di abitanti, è composto da anziani con più di 65 anni. E il rendiconto sociale regionale, elaborato dall’Inps e recentemente presentato, censisce 504.502 trattamenti pensionistici in Liguria; di queste, 127.969 pensioni sono percepite da lavoratori autonomi, con una preponderanza di donne (72.388) rispetto agli uomini (55.131).

L’importo medio mensile delle pensioni da reddito autonomo è di molto inferiore a quello generale, ed evidenzia anche una considerevole differenza di genere: gli ex lavoratori autonomi percepiscono infatti mediamente 1.329 euro a fronte di un dato generale di 2.283 euro; e le ex lavoratrici si fermano ad appena 753 euro, contro una media di 1.440 euro.

Al rapporto tra vecchie e nuove generazioni è dedicato il convegno “Nonni e giovani: benessere oggi, forza per il domani” che Fipac – la Federazione italiana dei pensionati delle attività commerciali aderente a Confesercenti – organizza martedì 21 ottobre a Genova, presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi.

«Con questa iniziativa vogliamo portare il nostro contributo di esperienza a beneficio della società – spiega il presidente di Fipac Liguria, Roberto Ferrarini –. Genova e la Liguria sono precorritrici in Italia non solo per le dinamiche demografiche, ma anche nel pensare e nell’agire per le persone: occorre unire capacità, professionalità ed efficacia, ed è ciò che proveremo a fare nel convegno di martedì».

«Credo che questo convegno sia un momento importante – aggiunge l’assessora al Welfare del Comune di Genova Cristina Lodi – perché mette insieme diverse e importanti realtà a confrontarsi su un tema fondamentale come quello dell’invecchiamento attivo. È fondamentale, infatti, ripensare alla concezione di terza e quarta età e favorire politiche che possano incoraggiare stili di vita che garantiscano una migliore qualità della stessa. Per questo, la collaborazione tra enti e istituzioni, a qualsiasi livello, diventa fondamentale per il benessere della nostra popolazione anziana».

Una mattinata, quella del prossimo 21 ottobre, che sarà dedicata alle sfide dell’invecchiamento attivo e alla valorizzazione della terza età: dall’efficacia dell’attività fisica e delle relazioni sociali al ruolo dello sport, e in particolare del calcio, come strumento di aggregazione e inclusione anche per le persone anziane; dagli strumenti di intelligenza artificiale pensati per gli over 60 alle esperienze concrete di coinvolgimento degli anziani in attività sociali e culturali, passando per l’importanza di una corretta alimentazione.

Temi che verranno trattati da rappresentanti delle associazioni di categoria, delle istituzioni e della ricerca, fra i quali l’assessora comunale al welfare Cristina Lodi, il vicepresidente nazionale vicario di Fipac Alberto Pecchi ed il presidente di Confesercenti Genova Massimiliano Spigno, in rappresentanza della Camera di Commercio. Conclusi i lavori con l’intervento di Roberto Ferrarini, presidente regionale Fipac, la giornata proseguirà poi nel primo pomeriggio con una passeggiata guidata nel centro storico, pensata come occasione di socializzazione e scoperta culturale.

Programma

ore 9:00 – accoglienza e welcome coffee;

ore 9:30 – presentazione e introduzione al convegno:

Alberto Pecchi, vicepresidente nazionale vicario Fipac;

Fernando Trotta, coordinatore nazionale Fipac;

Marisa Carrea, coordinatrice provinciale Fipac Genova.

ore 10:00 – saluti istituzionali:

Cristina Lodi, assessora a welfare, servizi sociali, famiglie, terza età e disabilità del Comune di Genova;

Massimiliano Spigno, Camera di Commercio di Genova.

ore 10:20 – Allenare il corpo, nutrire l’anima: esercizio, incontri, sguardi e relazioni per l’età matura:

Susanna Colaizzo, presidente associazione Unopuntotre;

ore 10:40 – La terzà età nel pallone:

Giulio Ivaldi, presidente Lega nazionale dilettanti Liguria.

ore 11:00 – intervallo musicale con i Giovani Canterini di Sant’Olcese.

ore 11:20 – Nonni smart: strumenti di intelligenza artificiale per over 60:

Marco Lupo, consulente digital;

ore 11:40 – Vita attiva nella terza età, esperienze pluriennali in Gau:

Rosi Ferro, Associazione Gau.

ore 12:00 – Alimentazione e longevità tra miti e realtà:

dott.sa Livia Pisciotta, Università di Genova.

ore 12:20 – domande e risposte.

ore 12:30 – chiusura convegno:

Roberto Ferrarini, presidente regionale Fipac Confesercenti;

ore 12:45 – pausa pranzo con buffet e momento conviviale.

ore 13:45 – passeggiata guidata nel centro storico di Genova.