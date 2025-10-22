Inseguimento della polizia in lungomare Canepa, due incidenti e traffico nel caos

Genova. Inseguimento e scene di caos questa sera in lungomare Canepa, arteria fondamentale della viabilità cittadina. Si sono verificati due incidenti, di cui uno ha coinvolto un’auto della polizia di Stato subito prima della rampa che conduce alla Sopraelevata e al casello di Genova Ovest.

È successo poco prima delle 19.30. Sul posto anche le pattuglie della polizia locale.

All’origine dell’episodio uno scooter che non si è fermato all’alt della polizia. Da lì è partito l’inseguimento per cercare di bloccare il mezzo, risultato rubato.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, durante la fuga lo scooterista ha scontrato un’auto, cadendo a terra. Poco dopo si è verificato lo schianto tra la volante del commissariato di Cornigliano e un’altra macchina, non coinvolta nell’inseguimento. Alla fine l’uomo sarebbe stato bloccato.

In tutto quattro mezzi sono rimasti coinvolti: lo scooter del fuggitivo, la volante e altre due macchine. Il bilancio è di un agente lievemente ferito nell’impatto.

Il traffico è stato deviato su via Milano con inevitabili ripercussioni sulla viabilità in direzione centro. La rampa è rimasta chiusa anche per i rilievi successivi agli incidenti.