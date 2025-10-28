  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
"conoscitivo"

A Tursi l’incontro tra la sindaca e il presidente del Genoa Sucu. Salis: “Positivo, ha voglia di investire nella società”

Tra i temi inevitabile un accenno allo stadio: "Ma non ne abbiamo parlato approfonditamente - sottolinea la sindaca a margine dell'incontro - e stiamo aspettando la proposta che arriverà in questi giorni"

Genova. Breve incontro “conoscitivo” questa mattina a Palazzo Tursi tra il presidente del Genoa Dan Sucu e la sindaca Silvia Salis. Sucu si è recato a Tursi intorno alle 11, accompagnato da Flavio Ricciardella, Chief Operating Officer della squadra.

“Questo è stato un incontro di presentazione al quale ne seguiranno altri – ha detto Salis – nell’interesse della città e dello sport. È stato un incontro molto positivo. Ha voglia di investire nella società e sostenere il progetto. Il valore sociale dello sport è un aspetto su cui ci siamo trovati molto allineati. Il presidente ha mostrato grande attenzione verso la comunità romena presente a Genova e in Italia e sono certa che in futuro potremo mettere in campo una collaborazione proficua su progetti di interesse comune”

Tra i temi inevitabile un accenno allo stadio: “Ma non ne abbiamo parlato approfonditamente – sottolinea la sindaca a margine dell’incontro – e stiamo aspettando la proposta che arriverà in questi giorni”.

salis sucu
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.