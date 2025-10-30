  • News24
Caos

Pioggia e asfalto scivoloso, cinque incidenti in mezz’ora: in via Bensa scooter contro bus

In tutti i casi sono rimasti coinvolti scooteristi, interventi in in via Finale, a Pra’, in viale Bracelli a Marassi, in viale Brigate Partigiane alla Foce e in via Gramsci

Generico ottobre 2025

Genova. Mattinata di incidenti in città a causa della pioggia e dell’asfalto bagnato e scivoloso. Poco prima delle nove in via Bensa uno scooter è rimasto coinvolto in un incidente con un autobus, che ha fermato la corsa per consentire le operazioni di soccorso.

L’incidente è avvenuto sulla corsia in direzione centro città, e la dinamica è al vaglio della sezione infortunistica della polizia locale. A prestare i primi soccorsi al ferito è stata una squadra dei vigili del fuoco che stava rientrando in centrale e si è fermata. L’uomo è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale Galliera, sul tratto si sono formate lunghe code per consentire le operazioni di soccorso.

Altri incidenti che hanno coinvolto mezzi a due ruote si sono verificati nel giro di mezz’ora in via Finale, a Pra’, in viale Bracelli a Marassi, in viale Brigate Partigiane alla Foce e in via Gramsci. In tutti i casi i motociclisti sono stati accompagnati in ospedale, chi in codice giallo chi in codice verde.

