Via siffredi

Provoca incidente e fugge, giovane donna rintracciata dalla polizia locale

L’incidente risale alla mattinata di martedì 14 ottobre, per la donna è scattato anche il ritiro della patente

Genova. Una giovane genovese è stata denunciata dalla polizia locale per fuga e omissione di soccorso dopo essersi allontanata dal luogo di un incidente che aveva provocato in via Siffredi.

L’incidente risale alla mattinata di martedì 14 ottobre. La donna era alla guida di un’auto che che percorreva via Siffredi in direzione levante. Arrivata all’incrocio tra piazza Savio e via Guido Rossa ha svoltato a destra, urtando uno scooter su cui viaggiava un uomo di 60 anni, che è caduto a terra. La donna però non si è fermata e ha lasciato l’uomo sull’asfalto.  i

Il sessantenne è stato accompagnato in ospedale uin codice giallo. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha avviato le indagini e attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza comunale e i dati del sistema di rilevamento targhe. Gli agenti hanno individuato la targa del veicolo e hanno rintracciato la conducente a Sestri Ponente.

La donna ha confermato l’accaduto ed è stata denunciata, la patente le è stata ritirata.

