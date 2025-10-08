Incidente tra bus, scooter e monopattino a Marassi: tre ragazzi feriti

Genova. Tre ragazzi sono stati accompagnati all’ospedale San Martino dopo un incidente con un autobus avvenuto in via Ricca, a Marassi.
Lo scontro è avvenuto a poca distanza da piazzale Valery intorno alle 12. Due dei ragazzi feriti viaggiavano a bordo di uno scooter quando, per motivi da chiarire, il mezzo è andato a sbattere contro un bus della linea 37 diretto a De Ferrari.
Nell’incidente è rimasto ferito anche un altro giovane che in quel momento percorreva la strada in monopattino e avrebbe scontrato lo scooter. Nessun ferito invece a bordo dell’autobus.
Entrambi i ragazzi sono stati soccorsi dalle ambulanze e accompagnati al San Martino in codice giallo. Presenti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi.