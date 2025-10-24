Incidente in via Mandoli, auto contro scooter: ragazza di 19 anni finisce in ospedale

Genova. Incidente questo pomeriggio in via Mandoli, in zona Staglieno, tra un’auto e uno scooter. A farne le spese una ragazza di 19 anni, rimasta ferita in condizioni non gravi.

È successo intorno alle 16.45 in prossimità dell’incrocio con via Fassicomo. Secondo le testimonianze di chi ha assistito alla scena, l’auto stava svoltando a sinistra da una traversa laterale, mentre lo scooter avrebbe sorpassato un’altra vettura che si era fermata per far passare la conducente già impegnata nella manovra.

Sul posto l’automedica Golf 3 e l’ambulanza della Pubblica Assistenza Molassana. La ragazza, subito soccorsa da alcuni passanti, è stata caricata su una barella spinale e visitata dai medici del 118. Ha riportato escoriazioni, una ferita al sopracciglio, una sospetta frattura al polso e qualche dolore in altre parti del corpo. Alla fine è stata trasportata in codice giallo, di media gravità, all’ospedale Galliera.

Presenti agenti della polizia locale per gestire il traffico ed effettuare i rilievi allo scopo di determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Entrambe le persone coinvolte sono state sottoposte, come da prassi, all’alcol test.