Scontro

Incidente in via Mandoli, auto contro scooter: ragazza di 19 anni finisce in ospedale

La giovane ha riportato ferite e una sospetta frattura al polso: trasportata in codice giallo all'ospedale Galliera

incidente via mandoli

Genova. Incidente questo pomeriggio in via Mandoli, in zona Staglieno, tra un’auto e uno scooter. A farne le spese una ragazza di 19 anni, rimasta ferita in condizioni non gravi.

È successo intorno alle 16.45 in prossimità dell’incrocio con via Fassicomo. Secondo le testimonianze di chi ha assistito alla scena, l’auto stava svoltando a sinistra da una traversa laterale, mentre lo scooter avrebbe sorpassato un’altra vettura che si era fermata per far passare la conducente già impegnata nella manovra.

incidente via mandoli

Sul posto l’automedica Golf 3 e l’ambulanza della Pubblica Assistenza Molassana. La ragazza, subito soccorsa da alcuni passanti, è stata caricata su una barella spinale e visitata dai medici del 118. Ha riportato escoriazioni, una ferita al sopracciglio, una sospetta frattura al polso e qualche dolore in altre parti del corpo. Alla fine è stata trasportata in codice giallo, di media gravità, all’ospedale Galliera.

ambulanza molassana incidente via mandoli

Presenti agenti della polizia locale per gestire il traffico ed effettuare i rilievi allo scopo di determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Entrambe le persone coinvolte sono state sottoposte, come da prassi, all’alcol test.

 

