Nel pomeriggio

Albaro, automobilista si schianta al semaforo e travolge due pedoni: morto il cane

Un automobilista 85enne ha sterzato improvvisamente all'incrocio tra via De Gaspari e via Bruno, investendo due uomini e uccidendo il barboncino di uno di loro

Genova. Un cane è morto e due uomini sono rimasti feriti giovedì pomeriggio in un incidente in via De Gaspari, in Albaro.

L’impatto è avvenuto in direzione Boccadasse. Un automobilista 85enne ha sterzato improvvisamente all’incrocio con via Giordano Bruno, investendo due uomini che attendevano di attraversare sul marciapiede e schiantandosi contro il palo del semaforo.

Uno dei pedoni, un uomo di 72 anni, è stato sbalzato per circa dieci metri oltre le strisce pedonali riportando diverse fratture ed è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca e portato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico San Martino.

L’altro pedone, un uomo di 58 anni, ha riportato un trauma facciale ed è stato ospedalizzato in codice giallo nel medesimo ospedale. Nell’impatto con l’auto è deceduto sul colpo il cane che aveva al guinzaglio, un barboncino.

L’automobilista ha riportato varie escoriazioni per l’esplosione dei vetri dell’auto ed è stato anche lui portato al San Martino in codice giallo. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto e la polizia locale con la sezione infortunistica per i rilievi di rito.

