San teodoro

Ventiduenne perde il controllo dell’auto, finisce sul marciapiede e travolge una donna

La 40enne che stava camminando con il suo cane è rimasta schiacciata contro un muro, per fortuna non è grave. Diverse auto danneggiate

incidente via bologna

Genova. Una donna di 40 anni è rimasta ferita dopo essere stata schiacciata contro il muro da un’auto coinvolta in un incidente avvenuto in via Bologna.

Stando alle prime ricostruzioni la donna stava camminando sul marciapiede quando un automobilista di 22 anni che stava procedendo in via Bologna ha perso il controllo del mezzo per evitare un altro veicolo ed è andato a sbattere contro alcune macchine parcheggiate, spingendole sul marciapiede e schiacciando la donna che stava camminando con il suo cane.

incidente via bologna

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la donna, ferita alle gambe, e le ambulanze di Croce Verde Genovese, Fiumara e Croce Bianca Carignano, oltre all’automedica e ai vigili del fuoco.  Il ragazzo è stato trasportato in codice verde al villa Scassi, la donna e altri due feriti lievi sono stati portati in codice giallo al San Martino e al Galliera. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito in modo grave.

Le indagini
Fulvia Minetti travolta e uccisa da un’auto senza freno a mano: al vaglio anche l’ipotesi di un guasto
