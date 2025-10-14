Genova. Una donna di 40 anni è rimasta ferita dopo essere stata schiacciata contro il muro da un’auto coinvolta in un incidente avvenuto in via Bologna.

Stando alle prime ricostruzioni la donna stava camminando sul marciapiede quando un automobilista di 22 anni che stava procedendo in via Bologna ha perso il controllo del mezzo per evitare un altro veicolo ed è andato a sbattere contro alcune macchine parcheggiate, spingendole sul marciapiede e schiacciando la donna che stava camminando con il suo cane.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la donna, ferita alle gambe, e le ambulanze di Croce Verde Genovese, Fiumara e Croce Bianca Carignano, oltre all’automedica e ai vigili del fuoco. Il ragazzo è stato trasportato in codice verde al villa Scassi, la donna e altri due feriti lievi sono stati portati in codice giallo al San Martino e al Galliera. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito in modo grave.