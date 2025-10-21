Genova. Incidente nel primo pomeriggio di martedì in via Assarotti, dove un uomo di 78 anni è stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada.

L’uomo ha tentato di attraversare fuori dalle strisce, e il motorino, che sopraggiungeva da monte e viaggiava in direzione levante, non è riuscito a evitarlo.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca genovese, che ha soccorso il ferito, rimasto sempre cosciente, e lo ha trasferito con l’ambulanza all’ospedale Galliera.

Le sue condizioni non sono apparse gravi e gli è stato assegnato il codice giallo. Inevitabili code e rallentamenti nel tratto per consentire i soccorsi, presente anche la polizia locale. Si tratta dell’ennesimo incidente che avviene in via Assarotti e che coinvolge un pedone: l’amministrazione comunale in passato ha messo in sicurezza gli attraversamenti pedonali aumentando l’illuminazione per la sera, ma molte persone continuano ad attraversare a distanza in una strada molto trafficata e percorsa spesso a velocità sostenuta dai veicoli.