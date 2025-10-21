  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Di nuovo

Incidente in via Assarotti, ancora un pedone investito (fuori dalle strisce)

Si riaccende il dibattito sulla sicurezza dopo l'ennesima persona colpita mentre tentava di attraversare lontano dalle strisce pedonali

Generico ottobre 2025

Genova. Incidente nel primo pomeriggio di martedì in via Assarotti, dove un uomo di 78 anni è stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada.

L’uomo ha tentato di attraversare fuori dalle strisce, e il motorino, che sopraggiungeva da monte e viaggiava in direzione levante, non è riuscito a evitarlo.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca genovese, che ha soccorso il ferito, rimasto sempre cosciente, e lo ha trasferito con l’ambulanza all’ospedale Galliera.

Le sue condizioni non sono apparse gravi e gli è stato assegnato il codice giallo. Inevitabili code e rallentamenti nel tratto per consentire i soccorsi, presente anche la polizia locale. Si tratta dell’ennesimo incidente che avviene in via Assarotti e che coinvolge un pedone: l’amministrazione comunale in passato ha messo in sicurezza gli attraversamenti pedonali aumentando l’illuminazione per la sera, ma molte persone continuano ad attraversare a distanza in una strada molto trafficata e percorsa spesso a velocità sostenuta dai veicoli. 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.