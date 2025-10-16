  • News24
Incidente

Scontro tra tre scooter all’incrocio tra Corso Sardegna e piazza Giusti

Per fortuna solo feriti lievi ma si torna a parlare della pericolosità di quello snodo

Genova. In un incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte tre scooter si sono scontrati tra loro. Alla guida altrettanti giovani che, per fortuna, non hanno riportato ferite gravi.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra corso Sardegna e via Giacometti, tra Marassi e San Fruttuoso, un incrocio più volte teatro di sinistri anche seri.

Sul posto l’ambulanza della Squadra Emergenze, allertata per uno dei tre giovani, che aveva riportato traumi a una gamba ed escoriazioni ma poi lo stesso ferito ha rifiutato il trasporto in ospedale.

