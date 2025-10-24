  • News24
Lungomare canepa

Minaccia la ex, poi fugge su uno scooter rubato e causa un incidente: 30enne arrestato

E' successo mercoledì sera in Lungomare Canepa. L'uomo nello scalciare ai poliziotti che lo stavano arrestando ha anche ferito un agente

Generico ottobre 2025

Genova. Prima si è presentato sotto casa della ex fidanzata minacciandola e insultandola. Poi all’arrivo della polizia è fuggito su uno scooter che aveva probabilmente rubato qualche giorno prima. Quando i poliziotti, che avevano diramato la ricerca lo hanno individuato sulla sopraelevata e gli hanno intimato l’alt è fuggito commettendo una serie di infrazioni del codice della strada e finendo contro un’auto in lungomare Canepa.

L’inseguimento e il fermo dell’uomo dopo l’incidente risalgono alle 19.30 di mercoledì, quando avevano causato alcuni disagi al traffico nella zona di San Benigno.

Protagonista del movimentato pomeriggio un 30enne genovese, che è stato arrestato per resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale, visto che al momento del fermo si è messo a scalciare e ha colpito un poliziotto, poi medicato con 4 giorni di prognosi.

Il 30enne, che stamani sarà processato per direttissima, è stato anche denunciato per ricettazione. In tasca aveva anche una carta di credito e una carta carburante risultate rubate. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.

 

