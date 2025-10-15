Ronco Scrivia. Brutto incidente sulla strada provinciale 35 dei Giovi all’altezza di Ronco Scrivia oggi, mercoledì 15 ottobre, attorno alle 12:30.

Per cause ancora da chiarire si è verificato uno scontro tra un camion e un’automobile. Coinvolte tre persone. Ad avere la peggio il conducente dell’auto, un giovane, secondo quanto riferisce il 118, di circa 25 anni.

Sul posto l’automedica Golf 7, la Croce Verde di Busalla e la Croce Rossa di Ronco Scrivia. Per lui un politrauma per cui è stato necessario chiamare l’elisoccorso con l’elicottero Drago.

Allertati anche i carabinieri. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Gli altri due feriti, in codice giallo, sono stati portati negli ospedali di Voltri e Villa Scassi.