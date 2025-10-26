Vesima, incidente sull’Aurelia: motociclista ferito gravemente

Genova. Incidente stradale in via Rubens, a Vesima, sul tratto dell’Aurelia nell’estremo ponente cittadino. Un uomo di 52 anni si è schiantato mentre era in sella alla sua moto.

L’incidente, che non ha visto coinvolti altri mezzi, è avvenuto poco prima delle 11 di oggi, domenica 26 ottobre.

Il 52enne è rimasto ferito gravemente agli altri e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Sul posto oltre all’automedica del 118 e l’ambulanza della Misericordia Ponente anche la polizia locale e i carabinieri. Sulla strada è stato temporaneamente istituito il senso unico alternato, cosa che ha provocato rallentamenti.