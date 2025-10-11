  • News24
Codice rosso

Incidente con la moto sull’Aurelia tra Sori e Recco, grave giovane centauro

Lo schianto poco prima delle 20. Sul posto la Croce Verde di Recco e l'automedica del 118

Genova. Un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 20 di questo sabato 11 ottobre sulla statale Aurelia tra Sori e Recco.

Lo schianto è stato molto forte. Il centauro, un giovane uomo, sarebbe in gravi condizioni, avendo riportato più traumi, e secondo le prime informazioni sarebbe andato in arresto cardiaco.

Sul posto la Croce Verde di Recco e l’automedica del 118. Per il motociclista è stato disposto il trasferimento d’urgenza al San Martino in codice rosso, il più grave.

