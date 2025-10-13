  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Codice rosso

Urta il cordolo della corsia dei bus e finisce contro un palo, grave motociclista

L'incidente - l'ennesimo di queste ultime settimane ad aver coinvolto un motociclista - nella serata di domenica tra corso Sardegna e piazza Giusti

ambulanza notte croce verde

Genova. Un altro grave incidente stradale che ha coinvolto un motociclista, a Genova, l’ennesimo di questi giorni. Nella serata di domenica 12 ottobre, intorno alle 22, in piazza Giusti, a San Fruttuoso, un uomo alla guida di una due ruote ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino, dove si trova tutt’ora in prognosi riservata.

L’uomo, circa 50 anni, ha urtato il cordolo della corsia gialla riservata agli autobus, mentre viaggiava in direzione monte, ed è stato sbalzato dalla moto finendo contro un palo della segnaletica.

Sul posto, inviati dal 112, i soccorsi: l’automedica e i militi dell’ambulanza della Nuova Volontari San Fruttuoso. Secondo alcuni primi rilievi effettuati dalla sezione Infortunistica della polizia locale, l’uomo poteva in stato di ebbrezza, impressione avuta dagli agenti per via del forte odore di alcol.

Tuttavia, viste le condizioni del ferito, saranno i test ematochimici effettuati in ospedale a stabilire se il tasso alcolemico fosse o meno al di sopra della soglia stabilita per legge. Utili alle indagini potranno essere le telecamere presenti all’incrocio tra piazza Giusti e corso Sardegna.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.