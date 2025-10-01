Incidente mortale in via Perlasca, il 25enne che ha travolto Stefano Pastorino indagato per omicidio stradale

Genova. Non era alterato ma è stato trovato positivo all’esame dei cannabinoidi il 25enne che questa mattina ha travolto e ucciso Stefano Pastorino, 58 anni, che a bordo del suo scooter, stava percorrendo via Perlasca per andare al lavoro. Il giovane è risultato negativo all’alcol test, ma positivo alla cannabis. Dalla visita medica all’ospedale Galliera, dove è stato portato in codice verde dopo l’impatto, non è risultata alcuna alterazione sensoriale. Il ragazzo ha raccontato sotto choc ai vigili di essersi addormentato alla guida e di essersi svegliato quando ha sentito l’impatto.

La sua auto ha trascinato con sé lo scooter che ha ‘agganciato’ nell’impatto, trascinandolo per una decina di metri.

L'auto che ha travolto Pastorino e ciò che resta dello scooter

Per Pastorino, che ha riportato un grave trauma addominale, non c’è stato nulla da fare. Il giovane è indagato per omicidio stradale. Tecnicamente al giovane potrebbe essere contestata anche l’aggravante della guida sotto sostanze stupefacenti, ma visto che la visita medica ha stabilito che il ragazzo non era alterato l’assunzione di cannabinoidi potrebbe risalire anche a diversi giorni fa. I risultati delle controanalisi saranno noti tra dieci giorni.

Sequestrati anche i due cellulari del ragazzo per verificare che non lo stesse utilizzando al momento dell’incidente.

Pastorino, che abitava in via Monte Pertica a Bolzaneto e lavorava alla Bc Service di molo Giano, ditta specializzata nella manutenzione, revisione e riparazione di dispositivi Life-saving appliances installati su imbarcazioni e grandi navi. Negli anni Novanta aveva lavorato come tecnico elettronico alla sede Rai di Corso Europa.

Stefano Pastorino è la 14esima vittima sulle strade della città di Genova dall’inizio dell’anno, la 16esima sul territorio della provincia. Domenica era deceduto in un incidente di moto il giovane Giancarlo D’Ambra.