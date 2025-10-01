  • News24
Tragedia

Incidente mortale in via Perlasca, la vittima è un motociclista di 58 anni

Per consentire tutti i rilievi via Perlasca è chiusa al transito fra ponte di Cornigliano e ponte Romero. All'origine dell'incidente forse un colpo di sonno

Incidente mortale via perlasca

Genova. Incidente mortale questa mattina, 1 ottobre, in via Perlasca attorno alle 7:30.

Secondo le prime informazioni si sarebbero scontrati un’automobile e una moto.

Per il centauro non c’è stato nulla da fare. La vittima aveva 58 anni. Codice verde, invece per il guidatore dell’auto.

Sul posto la polizia locale per i rilievi. Per questo via Perlasca è chiusa al transito fra ponte di Cornigliano e ponte Romero.

Sul posto la sezione infortunistica della polizia locale per i rilievi. Secondo le prime informazioni a causare l’incidente mortale potrebbe essere stato un colpo di sonno del conducente dell’auto che procedeva in direzione mare e avrebbe agganciato e trascinato con sé lo scooter che viaggiava nella stessa direzione dopo averlo colpito con la parte frontale, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

 

 

