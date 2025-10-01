Incidente mortale in via Perlasca, la vittima è un motociclista di 58 anni

Genova. Incidente mortale questa mattina, 1 ottobre, in via Perlasca attorno alle 7:30.
Secondo le prime informazioni si sarebbero scontrati un’automobile e una moto.
Per il centauro non c’è stato nulla da fare. La vittima aveva 58 anni. Codice verde, invece per il guidatore dell’auto.
Sul posto la sezione infortunistica della polizia locale per i rilievi. Secondo le prime informazioni a causare l’incidente mortale potrebbe essere stato un colpo di sonno del conducente dell’auto che procedeva in direzione mare e avrebbe agganciato e trascinato con sé lo scooter che viaggiava nella stessa direzione dopo averlo colpito con la parte frontale, ma gli accertamenti sono ancora in corso.