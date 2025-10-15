  • News24
Soccorso

Grave incidente sul lavoro a San Colombano, operaio colpito in testa da un ramo durante uno sfalcio

Per l'operaio, di una sessantina d'anni, un brutto trauma cranico. È stato trasportato in codice rosso al San Martino

San Colombano Certenoli. Brutto incidente sul lavoro nel Tigullio: un operaio di una ditta di sfalci è stato colpito in testa dal ramo di un albero ed è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova con un grave trauma cranico.

Secondo le prime informazioni riferite dal 118, che è intervenuto con l’automedica Tango 1 insieme alla Croce Rossa di Chiavari, il fatto è avvenuto attorno alle 11 di questa mattina, 15 ottobre, in località Villa Oneto (via Oneto) e l’operaio colpito ha circa 60 anni.

Sul posto anche lo Psal della Asl, il servizio Prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro.

