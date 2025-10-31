Il vento fa cadere una scala su un operaio: incidente sul lavoro nel porto di Genova

Genova. Si è verificato un infortunio sul lavoro questa mattina, in area portuale a Genova, presso Ponte Eritrea. Il sinistro ha coinvolto un operaio impegnato in attività di manutenzione all’interno di un terminal container.

L’incidente è stato causato da una violenta raffica di vento che ha improvvisamente colpito la zona. Le folate hanno sbalzato una scala portatile, la quale è ricaduta sull’operaio, provocandogli ferite multiple.

I sanitari intervenuti sul posto hanno accertato che le lesioni riportate non sono da considerarsi gravi. Intervento e trasporto Il lavoratore è stato prontamente assistito e successivamente trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Martino. L’accesso al pronto soccorso è avvenuto in codice giallo, a bordo dell’automedica Golf4.