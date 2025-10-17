  • News24
Soccorso

Corso Torino, uomo in arresto cardiaco alla guida: rianimato dopo mezz’ora e portato al San Martino

A causa del malore ha perso il controllo e ha tamponato un'altra auto. Dopo diversi tentativi è stato intubato e ricoverato in ospedale

ambulanza polizia corso torino

Genova. Un uomo di circa 62 anni è stato colpito da un malore alla guida stamattina in corso Torino, nel quartiere genovese della Foce, all’incrocio con corso Buenos Aires. Perdendo il controllo della propria vettura, ha tamponato un’altra auto al semaforo.

L’incidente non ha avuto gravi conseguenze, ma le condizioni dell’automobilista sono apparse fin da subito gravissime. L’allarme è scattato poco dopo le 7. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca Genovese e l’automedica del 118. Presente anche la polizia di Stato.

Generico ottobre 2025

L’uomo è stato trovato in arresto cardiaco ed è stato rianimato per più di mezz’ora dal personale sanitario. Dopo diversi tentativi – per due volte è stato ripreso in seguito a un ulteriore arresto cardiaco – le manovre hanno avuto successo e il battito è stato definitivamente ripristinato: il 62enne è stato intubato, posto su una barella spinale e portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Generico ottobre 2025

Una parte della carreggiata è stata chiusa al traffico dalla polizia locale fino al termine dell’intervento di soccorso.

