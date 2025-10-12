  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Brutta botta

Auto di turisti fa inversione in doppia striscia e centra uno scooter: due feriti in corso Quadrio fotogallery

I due sono stati sbalzati per diversi metri: poi la corsa in ospedale

incidente corso quadrio

Genova. Momenti di paura e apprensione la scorsa notte in corso Quadrio, quando poco dopo le 23 si è verificato un brutto incidente stradale che ha visto andare a terra due passeggeri di uno scooter nei pressi del varco delle Grazie.

Una station wagon con targa tedesca, che percorreva la strada in direzione levante, ha improvvisamente effettuato un’inversione di marcia in un tratto con doppia striscia continua e centrando uno scooter con due persone a bordo che proveniva dalla direzione opposta, sbalzandole a ridosso del marciapiede.

Sul posto l’intervento immediato della Croce Bianca Genovese inviata in codice rosso: il conducente, un 45enne, ha riportato traumi a ginocchio e schiena; è stato spinalizzato e condotto in codice giallo al Pronto soccorso del Policlinico San Martino, così come la passeggera 49enne da parte della Croce Verde. Illesa la famiglia che viaggiava sull’auto. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso.

incidente corso quadrio
guarda tutte le foto
6
  • incidente corso quadrio
  • incidente corso quadrio
  • incidente corso quadrio
Auto di turisti fa inversione e centra uno scooter: due feriti in corso Quadrio
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.