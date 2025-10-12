Genova. Momenti di paura e apprensione la scorsa notte in corso Quadrio, quando poco dopo le 23 si è verificato un brutto incidente stradale che ha visto andare a terra due passeggeri di uno scooter nei pressi del varco delle Grazie.

Una station wagon con targa tedesca, che percorreva la strada in direzione levante, ha improvvisamente effettuato un’inversione di marcia in un tratto con doppia striscia continua e centrando uno scooter con due persone a bordo che proveniva dalla direzione opposta, sbalzandole a ridosso del marciapiede.

Sul posto l’intervento immediato della Croce Bianca Genovese inviata in codice rosso: il conducente, un 45enne, ha riportato traumi a ginocchio e schiena; è stato spinalizzato e condotto in codice giallo al Pronto soccorso del Policlinico San Martino, così come la passeggera 49enne da parte della Croce Verde. Illesa la famiglia che viaggiava sull’auto. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso.