Nel pomeriggio

Scontro tra autobus e macchina a Teglia, sette feriti: due sono gravi

I tre occupanti della macchina sono stati tutti portati al San Martino, due in codice rosso

Genova. Incidente tra un autobus e una macchina sabato pomeriggio in via Felice Maritano, a Teglia, in val Polcevera.

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio della sezione infortunistica della polizia locale, ma il bilancio è di sette feriti: i tre occupanti della macchina, tutti portati al San Martino, due in codice rosso (il più grave) e quattro passeggeri del bus.

Nello scontro infatti i passeggeri sono stati sbalzati in avanti, e alcuni sono caduti. Nessuno ha ripotato ferite gravi, tre sono stati accompagnati al Galliera, uno al San Martino, tutti in codice giallo.

L’autobus ha ovviamente fermato la corsa, sul tratto si sono formate code per consentire le operazioni di soccorso.

