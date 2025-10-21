Autobus frena all’improvviso, 10 feriti tra i passeggeri: soccorsa donna in gravidanza

Genova. Una frenata improvvisa e poi urla di dolore e lamenti tra i passeggeri. Questo è quanto è successo questa mattina su un autobus della linea 18, mentre percorreva via Giovanni Torti, a San Fruttuoso, all’altezza di via Paggi, poco prima delle 13.

Immediata la chiamata alla centrale del 118 che ha mobilitato diverse ambulanze accorse sul porto per portare le prime cure, insieme ad un’auto medica che ha iniziato a visitare i pazienti. Secondo le prime informazioni riportate dai soccorritori – la Squadra emergenze Odv ha mobilitato tutte le ambulanze – tra i feriti una donna in gravidanza trasportata al Galliera per accertamenti.

Non ci sarebbero feriti gravi: oltre alla donna gravida anche un anziano è stato trasportato in pronto soccorso a causa di dolori forti avvertiti a spalle e collo. Per gli altri si stanno valutando le condizioni. Ancora da capire l’esatta dinamica dell’incidente e la causa della brusca frenata.