  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Fermata non prevista

Autobus frena all’improvviso, 10 feriti tra i passeggeri: soccorsa donna in gravidanza

L'episodio in via Torti: sul posto diverse ambulanze per accertare le condizioni dei viaggiatori

incidente autobus

Genova. Una frenata improvvisa e poi urla di dolore e lamenti tra i passeggeri. Questo è quanto è successo questa mattina su un autobus della linea 18, mentre percorreva via Giovanni Torti, a San Fruttuoso, all’altezza di via Paggi, poco prima delle 13.

Immediata la chiamata alla centrale del 118 che ha mobilitato diverse ambulanze accorse sul porto per portare le prime cure, insieme ad un’auto medica che ha iniziato a visitare i pazienti. Secondo le prime informazioni riportate dai soccorritori – la Squadra emergenze Odv ha mobilitato tutte le ambulanze – tra i feriti una donna in gravidanza trasportata al Galliera per accertamenti. 

Non ci sarebbero feriti gravi: oltre alla donna gravida anche un anziano è stato trasportato in pronto soccorso a causa di dolori forti avvertiti a spalle e collo. Per gli altri si stanno valutando le condizioni. Ancora da capire l’esatta dinamica dell’incidente e la causa della brusca frenata.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.