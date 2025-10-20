Sbanda sul guardrail e perde il carico di cioccolatini: l’incidente sulla A10

Genova. Lunedì complicato per chi, questo pomeriggio, sta viaggiando sulla A10 in direzione del capoluogo ligure. Un camionista, infatti, all’altezza di Cogoleto ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, andando a sbattere contro il guardrail laterale.

L’incidente, autonomo, per fortuna non ha provocato feriti e conseguenze maggiori. Le complicazioni sono arrivate dal fatto che il tir, che trasportava cioccolatini, ha perso parte del suo carico sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, due squadre dei vigili del fuoco e il personale tecnico di Autostrade per l’Italia. Si segnalano rallentamenti in direzione di Genova.