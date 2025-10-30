  • News24
Tamponamento in A10, un ferito al Villa Scassi. Code anche in A26 e in A7

Sul posto sono intervenute una pattuglia della polizia stradale e un’ambulanza che ha accompagnato un automobilista, ferito lievemente, in ospedale

Genova. Incidente sull’autostrada A10 giovedì mattina tra i caselli di Pra’ e di Pegli.

Coinvolti diversi veicoli, che poco prima delle 8 per motivi da accertare si sono scontrati provocando un tamponamento.

Sul posto sono intervenute una pattuglia della polizia stradale e un’ambulanza che ha accompagnato un automobilista, ferito lievemente, al Villa Scassi. Una delle auto è stata portata via con il carro attrezzi.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, registrato anche su altre tratte della rete ligure a causa della pioggia.

Intorno alle 9 si registravano quattro chilometri di coda tra Arenzano e Pra’ in direzione Genova, traffico congestionato anche sulla A26 tra Masone e il bivio con la A10, e poi sulla A7 in uscita a Bolzaneto. Sempre sulla A7, tra Bolzaneto e Busalla, due chilometri di coda per lavori in direzione Milano.

