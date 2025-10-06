Due incidenti in un’ora, mattinata di caos in A10: un motociclista in gravissime condizioni

Genova. Due incidenti in un’ora, un uomo ferito in gravissime condizioni, tre chilometri di coda. È il bilancio della mattinata di caos sul tratto urbano dell’autostrada A10.

L’episodio più grave stamattina sul viadotto San Giorgio intorno alle 8.20: un motociclista di 77 anni che viaggiava in direzione levante ha tamponato un furgone e ha riportato traumi al bacino, agli arti inferiori e a tutto il volto. Sul posto automedica, Croce Verde Pegliese, polizia stradale e personale di Autostrade.

Inizialmente l’uomo era cosciente, poi le sue condizioni sono peggiorate e il personale sanitario ha deciso di intubarlo. È stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino. Da chiarire le cause dell’incidente: forse il centauro ha accusato un malore. Nello scontro il furgone è finito contro due auto. Non si registrano altri feriti.

Poco dopo le 9, un altro incidente tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, in direzione del capoluogo, ha provocato tre chilometri di coda sulla A10.

Sul posto sono intervenuti la Croce Verde di Sestri e il personale di Autostrade per l’Italia per la gestione della viabilità e la rimozione dei veicoli coinvolti. Un automobilista è rimasto lievemente ferito, ma l’impatto ha provocato disagi e rallentamenti.

La situazione è in lento miglioramento, ma si segnalano ancora code residue nella zona di Pra’-Aeroporto.